Motorrijder maakt slipsporen in gloednieuw geel asfalt 22 mei 2018

02u32 0

Het gloednieuwe asfalt van de Bergstraat in Heist-op-den-Berg zag er fraai uit, tot zaterdagochtend. Vandalen maakten een paar uur na de opening opzettelijk zwarte slipsporen op het gele straatoppervlak.





De winkelstraat werd vrijdagavond opengesteld voor het verkeer, maar op zaterdagochtend al zat ze onder de zwarte vegen. Schepen van Openbare Werken Patrick Feyaerts (Open Vld) is woedend. "Je doet moeite om de gemeente zo fraai mogelijk te maken en dan dit!" Vooral in de buurt van de Leopoldlei is het erg, maar over de hele lengte van de straat zitten slipsporen van een motor. De politie voert een onderzoek. Of herstelling mogelijk is? Feyaerts weet het niet. Hij wil vandaag overleggen met de technische dienst en de aannemer. Of het gele asfalt geen verkeerde keuze was? De inwoners drukten al hun vrees uit over het mogelijk moeilijke onderhoud. "Helemaal niet. In die 18 jaar dat ik schepen was, heb ik nog nooit zoveel positieve commentaar gekregen. Misschien moeten we de gebruikers sensibiliseren." Carl De Bie van het Bergstraatcomité: "Hopelijk laten ze de dader met een krabberke de sporen verwijderen". Al vindt hij het belangrijker dat de Bergstraat weer open is (WVK)