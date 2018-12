Monstercoalitie met vijf partijen in Heist Luc Vleugels (CD&V) en Jan Moons (N-VA) wisselen elkaar af als burgemeester Antoon Verbeeck

18 december 2018

09u49 0 Heist-Op-Den-Berg Meer dan twee maanden na verkiezingszondag is er een coalitie gevormd in Heist-op-den-Berg. CD&V, N-VA, PRO Heist, Open Vld en Groen maken volgende legislatuur deel uit van de meerderheid. Luc Vleugels (CD&V) en Jan Moons (N-VA) wisselen elkaar af als burgemeester.

De coalitievorming in Heist-op-den-Berg bleef maar aanslepen. Partijen zaten rond de tafel, uitnodigingen voor nieuwe onderhandelingen werden heen en weer gestuurd en huidig burgemeester Luc Vleugels kwam zelfs op de proppen met de term ‘Einsteincoalitie’. Uiteindelijk zal de nieuwe meerderheid bestaan uit vijf partijen. “Gisterennacht is het dan toch gebeurd. CD&V, N-VA, PRO Heist, Open Vld en Groen hebben een formeel engagement om een bestuursakkoord uit te werken”, legt Vleugels uit. “Ik hoef niemand te zeggen dat dit een grote uitdaging wordt. Het gaat om 29 op 35 zetels, dat is op zijn minst gezegd ongewoon voor onze gemeente. Het zal zijn moeilijkheden hebben, maar tegelijkertijd ook zijn uitdagingen. Het is wat je ervan maakt. Er wordt een extra uitgebreid coalitieakkoord opgemaakt, zodat op voorhand de doelen van deze meerderheid duidelijk zijn.”

Hoeveel schepenen iedere partij zal krijgen, willen de vijf partijen nog niet lossen. “Wel is zeker dat er niet volledige schepenmandaten bij zullen zijn. Over de evenwichten tussen de verschillende partijen, wat betreft sleutelposities en belangrijke mandaten, zijn we het ook al eens.” Dat huidig burgemeester Vleugels drie jaar de burgemeesterssjerp zal dragen en Jan Moons (N-VA) hem daarna opvolgt is eveneens duidelijk. “Er is geen euforie, maar ik heb niet het gevoel dat we van eerste naar tweede zakken. Het heeft allemaal te maken met hoe het verlopen is. Iedere partij heeft de laatste weken zijn parcours gereden. Op een gegeven moment zat alles vast en we hadden geen zin om tijdens een geheime stemming een nieuw schepencollege te kiezen”, zegt Moons. “Het is logisch dat een meerderheid met vijf partijen niet evident zal zijn, maar als je de partijprogramma’s naast elkaar legt, merk je toch wel dat er veel overlappingen zijn. Het is aan de nieuwe meerderheid om de zaken waar we het nog niet eens over zijn verder uit te werken. Dat gaan we nu ook doen.”

N-VA en Groen zijn nieuw in de meerderheid, die momenteel nog bestaat uit CD&V, Open Vld en sp.a, dat op 14 oktober onder de naam PRO Heist naar de verkiezingen trok. Nemen volgende legislatuur plaats op de oppositiebanken: ETA+ (2 zetels) en Vlaams Belang (4 zetels). “We wisten dat we niet nodig waren om een meerderheid te vormen. Of er nu vijf partijen in de meerderheid zetelen of niet, we gaan ons als oppositie opnieuw hard inzetten voor de burger. Het is natuurlijk ook afwachten of die vijf partijen goed zullen samenwerken”, reageert Jan Baestaens van ETA+. Heist-op-den-Berg was één van de laatste Vlaamse gemeenten en steden die nog zonder meerderheid zat. In Antwerpen, Borsbeek, Ninove en Wemmel heeft men nog geen nieuwe coalitie.