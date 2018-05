Molenzonen vraagt huurverlenging van 7 jaar 19 mei 2018

Een delegatie van voetbalclub KFC Molenzonen Hallaar heeft rond de tafel gezeten met het OCMW van Lier, eigenaar van de terreinen van de club, om de huurovereenkomst te bespreken. Het OCMW van Lier gaf in het verleden aan dat het de gronden wil verkopen en gaf de voetbalclub een huurovereenkomst die eind 2021 afloopt. De Molenzonen willen nu een verlenging van de huur in de wacht slepen. "Wij hebben aan het OCMW gemeld dat wij als club niet bij de pakken zijn blijven zitten en dat we alleen maar gegroeid en verbeterd zijn. Aangezien we een club zijn die draait op vrijwilligers willen we graag duidelijkheid rond onze locatie en de aflossing van onze investeringen op onze site, die nodig zijn om deze club te runnen", zegt secretaris van de club Ronny Dockx. Het OCMW van Lier beslist volgende week dinsdag tijdens een raadzitting over het al dan niet verlengen van het huurcontract. "Het OCMW denkt aan een verlenging van vijf jaar. Wij stelden een periode van zeven jaar voor, dus tot eind 2028. Het gesprek met het OCMW van Lier was constructief. Nu is het dus even wachten tot volgende week." (AVH)