Mogelijk asbest vrijgekomen bij brand in berghok TVDZM

18 maart 2019

12u55 0

Langs de Kapelstraat in Heist-Goor is er maandagochtend brand uitgebroken in een berghok. De brand ging gepaard met een felle rookontwikkeling. De bewoners van de woning verwittigden zelf de hulpdiensten. Die kwamen massaal ter plaatse. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Het moest wel even nablussen en ventileren. Op het dak lagen enkele golfplaten. Vermoedelijk zat er asbest in die golfplaten. De hulpdiensten verwittigden de milieudienst van Heist-op-den-Berg. Die zal de zaak nu verder opvolgen. De woning zelf raakte niet beschadigd. Er vielen ook geen gewonden. Naast de brandweerpost Heist-op-den-Berg van Hulpverleningszone Rivierenland kwamen ook de collega’s uit Haacht ter plaatse.