Moed en Volharding neemt afscheid van Willy Van Hoof Els Dalemans

18 november 2018

18u04 0

Fanfare Moed en Volharding uit Heist-op-den-Berg verliest een lid van het eerste uur. “Onze vriend Willy Van Hoof is op donderdag 15 november overleden, hij werd 95 jaar oud. Willy was vele tientallen jaren een trouw en stipt muzikant bij onze fanfare en later bij de seniorenband”, klinkt het.

“Maar Willy was veel meer dan dat: hij was ook heel actief betrokken bij alle mogelijke activiteiten van onze vereniging. Hij maakte deel uit van de bouwploeg, de schoonmaakploeg, de tapploeg én hij stond elke zaterdagvoormiddag achter de toog tijdens de lessen voor de jeugd. Kortom: Willy was een gemotiveerd lid met een grote inzet, altijd klaar om te helpen en te werken. We zullen daarom met onze fanfare aanwezig zijn op de uitvaartplechtigheid van Willy, om hem een laatste hulde te brengen.”

De uitvaartliturgie van Willy Van Hoof vindt plaats in de parochiekerk van Sint-Lambertus in Heist-op-den-Berg op vrijdag 23 november 2018 om 10 uur. Groeten kan in het funerarium De Ryck, Werftsesteenweg 6 in Heist-op-den-Berg op woensdag 21 november van 18 tot 19 uur.