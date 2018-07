Modelvliegtuigen zweven door Wiekevorstse lucht 06 juli 2018

Modelvliegclub M.A.S.H. uit Wiekevorst organiseert dit weekend zijn jaarlijkse Fly-In op hun vliegterrein langs de Wiekevorstse Goorweg. Bezoekers kunnen dit jaar de verschillende vliegtuigmodellen van dichtbij bewonderen. "Dit is een eenmalige gelegenheid voor elke bezoeker om in onze pits vanop de eerste rij alles te kunnen bewonderen en de bouwers en piloten van deze kunstwerken te ontmoeten. Tijdens het volledige weekend is er een doorlopend programma, zowel zaterdag als zondag gaan de vrije vluchten vanaf 10 uur van start. Dit betekent dat de aanwezige piloten om beurt hun toestellen voorvliegen", zegt Adriaan Wilquet.





Lekkers droppen

"Om de kleintjes te plezieren zijn er in de loop van het weekend ook verschillende snoepdroppings. Meerdere modellen worden met snoep geladen, vliegen een korte vlucht en droppen het lekkers op het vliegveld." Toegang tot het evenement is gratis.