Michiel (21) werd klemgereden en bedreigd: “Gelukkig was mijn wagen op slot, anders was ik hem misschien kwijt” Heistenaar zoekt via Facebook naar getuigen van voorval Antoon Verbeeck

17 maart 2019

17u25 34 Heist-Op-Den-Berg Heistenaar Michiel Peetroons (21) zoekt getuigen van een voorval dat zich vrijdagavond voordeed in industriezone B van Heist-op-den-Berg. Michiel werd er van de baan gereden en kreeg van vier mannen het dreigement om uit zijn BMW te stappen. “Gelukkig was mijn wagen op slot”, vertelt de twintiger.

Michiel reed op vrijdagavond, rond 22.50 uur, richting de Lostraat in industriezone B. Net na het rondpuntje kwam een wagen op hem afgereden. “Plots zie ik een tegenligger, een grijze Renault Espace, op mijn baanvak mijn richting uitrijden. Ik kan de wagen ontwijken, smijt alles toe en via de grasberm kom ik tot stilstand op de weg”, legt Michiel uit. “Ik dacht heel even dat de andere chauffeur de controle over zijn wagen was verloren, maar toen stapten er vier mannen uit de wagen. ‘Kom eruit’, begonnen ze te dreigen. Eentje smeet iets naar mijn auto en een andere trok aan mijn klink. Omdat mijn auto op slot was, wilde hij mijn ruit inslaan. Maar dat mislukte.”

“Ondertussen probeerde ik mijn wagen te starten, maar dat ging niet meteen. Na een tijdje kreeg ik hem terug aan de praat en kon ik wegrijden. Ik ben niet zeker of ze me nog achterna zijn gereden. Mijn wagen heeft 200pk dus ik kon snel het industriepark verlaten. Daarna ben ik nog even een ritje door de gemeente gaan doen, uit schrik dat ze me tot thuis zouden volgen. Toen bleek dat de kust veilig was, heb ik de politie verwittigd en een verklaring afgelegd.”

Oproep naar getuigen

“Wilden ze me een pak slaag geven? Of hadden ze hun zinnen op mijn wagen gezet? Ik vermoed dat laatste. Het is een BMW 1 reeks, maar ik heb de achterkant van een sportversie van de 1 reeks laten installeren, waardoor die niet alleen mooier, maar ook duurder oogt. Op het eerste zicht lijkt er aan mijn wagen niets te mankeren. Mijn ruit en klink zijn alleen een beetje vuil.” Michiel lanceerde ‘s nachts nog via de populaire Facebook-pagina ‘Heist op den Berg vroeger en nu’ een oproep naar getuigen. “Een van de mannen was slank met donker haar, ongeveer 25 jaar met een piercing in z’n lip. Zijn kompanen kon ik niet goed bekijken, net als de nummerplaat van die Renault”, zegt Michiel. “Ik heb al veel reacties ontvangen op de post en het is al meer dan 500 keer gedeeld. Alleen heb ik nog geen getuige gevonden. Of deze post op Facebook echt iets gaat opleveren, weet ik niet. Ik kan het maar proberen.”

“We zijn nog niet met dergelijke zaken geconfronteerd geweest: niet dit jaar, niet eind vorig jaar. Het industriepark staat bij ons ook niet bekend als een gevaarlijke buurt”, reageert woordvoerder van politiezone Heist-op-den-berg Kim Bastiaens. In de nacht van donderdag op vrijdag werd in Herenthout een BMW M5 van een oprit gestolen. Of er een link is tussen de twee feiten, is onduidelijk. “Ik vermoed dat ze mij toevallig hebben uitgekozen. Het is niet zo dat ik hier iedere dag passeer. Ik stel me nu de vraag: wat als mijn wagen niet op slot was? Toen ik de wagen net had gekocht, heb ik de automatische vergrendeling ingesteld. Gelukkig maar, anders was ik nu misschien mijn wagen kwijt”, besluit Michiel.