Metalbands Panchrysia en Carnation spelen thuismatch in CC Zwaneberg Antoon Verbeeck

19 februari 2019

De twee metalbands Panchrysia en Carnation bundelen deze vrijdag de krachten voor een show in Cultuurcentrum Zwaneberg. Het wordt een thuismatch voor beiden bands, die afkomstig zijn van Heist-op-den-Berg. Panchrysia bestaat exact twintig jaar en viert dit weekend de release van haar vijfde full album ‘Dogma’. De band is ondertussen een vaste waarde in de Belgische metalscène, tourde al drie keer door Europa en stond onder andere op festivals als Graspop. De jonge talenten van Carnation brachten onlangs hun eerste album ‘Chapel of Abhorrence’ uit en haalde de pers met hun deelname aan de metalcruise 70.000 tons of metal, een vaart doorheen de Caraïben. Na het optreden in het CC staat er een Europese tour op het programma. Ook boekhandel Het Voorwoord en platenzaak Toekan Records zullen die avond van de partij zijn met distrotafels. De deuren gaan open om 18.30 uur. Tickets via www.panchrysia.be.