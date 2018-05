Meisje (15) gegrepen door trein TIENER ERNSTIG GEWOND NA NEGEREN WEGSIGNALISATIE TIM VAN DER ZEYPEN

05 mei 2018

02u25 0 Heist-Op-Den-Berg Aan het treinstation van Booischot is gisteren een zwaar ongeval gebeurd waarbij een vijftienjarig meisje ernstig gewond raakte. De tiener werd aangereden door de locomotief van een goederentrein na het negeren van wegsignalisatie.

Kort voor 7.00 uur vrijdagochtend werden de Heistse hulpdiensten opgeroepen naar de spooroverweg van de Kleine Steenweg. Even daarvoor was een persoon aangereden door de locomotief van een goederentrein. Het ging om een vijftienjarig meisje in de buurt. Ze was naar verluidt op weg naar het station van Booischot om er haar trein te halen. Hierbij slalomde ze rond de slagbomen van de spooroverweg. "Zowel de slagbomen, de verkeerslichten en het alarmsignaal bleken volgens de eerste vaststellingen allemaal perfect te werken", zegt Charotte Verbeke van Infrabel.





Te laat gezien

Het meisje zou volgens getuigen kort voor het ongeval nog even gewacht hebben aan de spooroverweg. Dit voor een trein die passeerde. "Maar toen die trein voorbij gereden was, stak ze de overweg alsnog over. Vermoedelijk heeft ze daarbij de locomotief, die in de tegenovergestelde richting reed, helemaal niet of te laat gezien", gaat Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket verder.





Stabiel

De tiener werd door de klap weggeslingerd en raakte bij de aanrijding ernstig gewond. Hulpdiensten brachten het slachtoffer over naar het Universitair Ziekenhuis van Leuven. Ze verkeerde even in levensgevaar. Haar toestand is inmiddels stabiel.





Door het ongeval was er op de spoorlijn tussen Lier en Aarschot ter hoogte van Booischot geen treinverkeer meer mogelijk. Na iets meer dan drie uur na het ongeval werden de sporen opnieuw vrijgegeven en was er opnieuw treinverkeer mogelijk. In die tussentijd werden er door de NMBS vervangbussen ingelegd.





Bij spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel zit men verveeld met het ongeval. Het is dit jaar al het zoveelste ongeval ter hoogte van een spooroverweg. "In 2017 zaten we met een pijnlijke, maar historische piek op gebied van ongevallen aan overwegen. Zo waren er dat jaar 51 ongevallen waarbij ze voor negen personen dodelijk waren", gaat Infrabel-woordvoerster Charlotte verder. "Een stijging ten opzichte van 2016. Toen vielen er vier doden bij 45 ongevallen."





Infrabel benadrukt nogmaals om extra voorzichtig te zijn op en aan overwegen. In het verleden werden nochtans al meerdere acties en sensibiliseringscapagnes gevoerd. Recent nog werd er bij het parlement een wet ingediend die het agenten van Securail moet mogelijk maken om administratieve boetes uit te schrijven aan spoorlopers.





"De wet hiervoor werd al gestemd, maar er zullen nog een aantal officiële stappen moeten worden gezet alvorens dit effectief in werking kan treden", besluit Verbeke.