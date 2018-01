Martijn wint prijs voor scriptie 02u27 0 Foto Poppunt

Poppunt reikte in de Ancienne Belgique voor de twaalfde keer de Popthesisprijs uit. De prijs voor beste masterscriptie ging uitzonderlijk naar twee thesissen. Eén daarvan is die van Heistenaar Martijn Van Loo (22). De masterscriptie van Martijn, student aan de KU Leuven, toont hoe de komst van het online streamen van muziek een nieuw hoofdstuk inluidde voor zowel consument, industrie als artiest. "Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, koos ik ervoor om het onderwerp vanuit zoveel mogelijk perspectieven te benaderen. Dat is een hoop werk, maar de voldoening van een mooie afgeronde studie, die dan ook nog eens in de prijzen valt, maakt veel goed", vertelt Martijn.





(AVH)