Man vraagt vrijspraak na vechtpartij: “Ik heb hem niet aangeraakt” Tim Van der Zeypen

09 januari 2019

15u15 0 Heist-Op-Den-Berg Glenn G., een dertigjarige man uit Lille, kwam vanmorgen de vrijspraak vragen aan de rechter. De dertiger had verzet aangetekend tegen een vonnis dat hem schuldig had bevonden voor slagen en verwondingen

Tijdens een vechtpartij in 2016 zou hij samen met een kameraad, een man uit Heist-op-den-Berg vier maanden lang werkonbekwaam hebben geslagen. Het slachtoffer liep naar verluidt een armbreuk op. Hij stelde zich burgerlijke partij. De aanleiding was een discussie over wildplassen. Het slachtoffer was na een paardenkoers samen met zijn vrouw aan het opruimen toen ze een van de twee mannen betrapte op wildplassen. Het duo werd aangesproken en er ontstond een vechtpartij. “Ik heb hem nooit aangeraakt”, zei G. tegen de rechter. “Ik ben enkel tussenbeide gekomen en ik heb toen gezegd dat het gedaan moest zijn. Ik heb misschien wel een duw gegeven maar ik heb nooit een slag uitgedeeld.”

Zijn kameraad kwam er eind 2018 nog vanaf met een probatie-opschorting, de dertiger werd bij verstek veroordeeld en kreeg twee jaar effectief waarvan een deel met uitstel. “Op basis van het dossier en het relaas van de getuigen merk ik nergens in het dossier een verwijzing op naar mijn cliënt”, voegde de advocaat van G. nog toe. Hij ging vol voor de vrijspraak. De burgerlijke partij ontkende de verklaringen van de dertiger. Volgens hem werd hij wel degelijk geslagen door G. Ook het parket deelde die mening.

Procureur des koning Lieselotte Claessens vorderde tot slot opnieuw een celstraf maar kon zich op basis van zijn blanco strafregister ook vinden in een opschorting gekoppeld aan voorwaarden. Een vonnis volgt binnen de maand.