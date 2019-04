Man valt buurman van moeder aan: “Hij deelde eerste slag uit” TVDZM

08 april 2019

19u50 0 Heist-Op-Den-Berg Een man uit Heist-op-den-Berg riskeert een celstraf van acht maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro. De jongeman moest zich verantwoorden voor slagen en verwondingen. Hij viel de buurman van zijn moeder aan.

De feiten dateren van juli 2018. Zijn moeder had hem toe opgebeld tijdens een burenruzie met het latere slachtoffer.

Eens ter plaatse ging de man uit Heist-op-den-Berg volgens het parket volledig door het lint. Hij deelde verschillende klappen en een kopstoot uit. Het slachtoffer liep naast een breuk in zijn neus ook nog verschillende schrammen en kneuzingen op. Hij stelde zich vanmorgen burgerlijke partij.

De raadsman van de Heistenaar ontkende de feiten en vroeg de vrijspraak of uitlokking. “Er wordt niet betwist dat er is gereageerd op een slag van het vermeende slachtoffer. Maar hij heeft niet als eerste geslagen”, klonk het. Een vonnis in de zaak volgt op 6 mei.