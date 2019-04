Man riskeert drie maanden cel voor diefstal van paaltje TVDZM

01 april 2019

Een 44-jarige man uit Heist-op-den-Berg riskeert een celstraf van drie maanden met uitstel. De veertiger stond terecht voor de diefstal van een paaltje. “Het paaltje was van de gemeente en stond er in een actie tegen sluikstorten”, vertelde de openbaar aanklager vandaag op zitting. “Bovenaan staat er een camera. Op basis van de beelden kon de politie de man identificeren.” De veertiger werd verhoord en verklaarde dat hij, samen met een kompaan, de paal wou stelen om er een lamp van te maken. Beiden kregen een minnelijke schikking voorgesteld. Enkel de kompaan betaalde die. Daarom ging het parket over tot de dagvaarding van de 44-jarige. Hij riskeert naast de celstraf met uitstel wel nog een effectieve geldboete van 400 euro. Op zitting vandaag ontkende hij de feiten niet. Aan de rechter vroeg hij om hem enkelvoudig schuldig te verklaren voor de diefstal. “Ik heb de minnelijke schikking betaald na de dagvaarding”, besloot de veertiger. “Waarom heb ik het niet eerder betaald? Ik zat toen krap bij kas.” Een vonnis volgt op 29 april.