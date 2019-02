Man loopt brandwonden op bij zolderbrand TVDZM

04 februari 2019

18u45

Bij een brand op de zolder van een woning in de Noordstraat is een man zwaar verbrand geraakt aan zijn hand. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak maandagnamiddag uit. Op zolder vatte een matras vuur. De man liep de brandwonden op bij een bluspoging. Volgens de hulpdiensten ging het om een brand die gepaard ging met een hevige rookontwikkeling. De brand was snel onder controle. De matras werd door de brandweermannen naar buiten genomen en afgeblust, de woning werd vervolgens geventileerd. Naar verluidt is er heel wat rookschade. De brand ontstond vermoedelijk nadat de matras tegen de verlichting of een verwarmingselement terecht kwam.