Man heeft 105 weedplanten in kelder: “Ik kweekte voor mezelf omdat de drugs te duur werden” Tim Van der Zeypen

06 maart 2019

15u25 0 Heist-Op-Den-Berg Heistenaar Steven I. stond woensdagochtend terecht voor het kweken en verkopen van cannabis. De man had een plantage in zijn kelder met 105 planten. Het parket eist een celstraf van 15 maanden en een geldboete van 8.000 euro voorwaardelijk.

Een gerechtelijk onderzoek naar de verkoop van materialen voor cannabisplantages in Tremelo bracht aan het licht dat er mogelijk een plantage stond in een huis in Heist-op-den-Berg. Uit observaties bleek dat er inderdaad veel warmteverlies was, dus volgde er een huiszoeking. “Daarbij werd in de kelder een plantage aangetroffen”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens. “Er werden restanten van cannabis aangetroffen. Zo rees het vermoeden dat er ook al eerder geoogst was.”

De plantage zou al in 2016 zijn opgebouwd, het parket rekende uit dat er zo’n 3,78 kilogram cannabis kon worden gekweekt en verkocht.

De man werd meegenomen voor verhoor. Hij betwistte niet dat hij cannabis kweekte. “Door mijn gezondheidsproblemen ben ik cannabis beginnen te gebruiken. Omdat het te duur werd, ben ik zelf beginnen kweken”, vertelde de man vanmorgen aan rechter Theo Byl.

Zijn advocaat vroeg een straf met probatie-uitstel. De verkoop van de geteelde cannabis werd ontkend. Volgens zijn advocaat Cédric Monheim was er hiervan nergens bewijs van. “Geen getuigen, geen buren die vertelden dat er drugs werd verkocht noch afnemers geïdentificeerd”, klonk het. Voor de verkoop werd de vrijspraak gevraagd.

Een vonnis volgt op 4 april.