Man gaf ex-werkgever van vrouw klappen: “Hij moest haar nog geld” TVDZM

10 januari 2019

11u40 0 Heist-Op-Den-Berg Nicolas G. Riskeert een celstraf van zes maanden effectief voor het uitdelen van een rake klap. Het slachtoffer was de voormalig werkgever van zijn vrouw. Die liep een neusbreuk op.

Eind maart 2017 trok G. samen met zijn vrouw en een derde persoon naar de voormalig werkgever van zijn vrouw. Ze wilden de man onder druk zetten omdat hij G.’s vrouw nog een deel van haar loon moest uitbetalen. “Het kwam tot een discussie en beklaagde deelde een vuistslag uit”, vertelt procureur des koning Lieselotte Claessens. “De gevolgen bij het slachtoffer was een neusbreuk.” De Mechelse procureur vorderde een effectieve celstraf van zes maanden alsook een geldboete van 800 euro. Ze hield onder meer rekening met het gevulde strafregister van beklaagde. Die laatste kwam vanmorgen aan de rechter een werkstraf vragen. De feiten werden ook niet betwist. “Dit had nooit mogen gebeuren”, vertelde G. aan de rechter. “Het was niet de bedoeling om die schade aan te richten.” Zijn raadsvrouw gaf de rechter tot slot nog mee dat G. zijn leven intussen heeft verbeterd. “Meneer heeft inderdaad een zwaar verleden maar intussen is hij gestopt met het gebruik van drugs en heeft hij zijn leven opnieuw op de rails”, klonk het. De voormalig werkgever van zijn vrouw, kwam een schadevergoeding vragen. “Sinds de feiten heb ik het moeilijker om te ademen”, besloot hij. Een vonnis volgt op 6 februari.