Man (67) lag drie maanden dood thuis: “Schrijnend verhaal” Redactie

Een 67-jarige man uit Heist-op-den-Berg lag drie maanden dood op zijn appartement voor zijn lichaam ontdekt werd. Het was uiteindelijk een buurvrouw die de politie verwittigde. “Een schrijnend verhaal,” klinkt het bij het gemeentebestuur. Zij roepen iedereen op om meer op te letten en waakzaam te zijn.

De man woonde op een appartement in een drukke winkelstraat, in het centrum van Heist-op-den-Berg. Hij woonde boven een schoonheidssalon. Het was de uitbaatster van het salon dat ontdekt had dat zijn brievenbus uitpuilde. Maar omdat er een raam openstond, denkt ze dat alles oké is. Als ze hem enkele weken later nog steeds niet gezien heeft, verwittigt ze de politie. De politie ontdekt het levenloze lichaam.

Het gemeentebestuur zegt dat het nooit eerder zoiets heeft meegemaakt. Ze zijn geshockeerd door het verhaal. De man was nog te jong voor de initiatieven die de gemeente neemt tegen vereenzaming bij ouderen. Hij was ook niet gekend bij het OCMW of aangesloten bij een vereniging. Schepen van Welzijn Kelly Van Tendeloo (Pro Heist) denkt dat iedereen nog waakzamer moet zijn en af en toe eens moet gaan kloppen bij zijn buren als ze die lang niet meer gezien hebben.