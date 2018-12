Man (62) dreigt ermee zichzelf en anderen neer te schieten, maar geeft zich uiteindelijk over Politie ter plaatse met zwaarbewapende eenheden en pantserwagen Wannes Vansina

01 december 2018

20u59 31

De Rashoevewijk in Heist-Goor bij Heist-op-den-Berg stond zaterdagavond urenlang op zijn kop. Een gewapende man had zich in zijn woning verschanst en dreigde ermee zich van het leven te beroven en zelfs anderen met zich mee te nemen. Speciale eenheden van de politie kwamen ter plaatse. Na onderhandelingen gaf de man zich over.

Rond 17 uur werden de straten van de buurt hermetisch afgesloten door duidelijk zenuwachtige politiemensen. Even daarvoor was de melding binnengelopen dat een 62-jarige bewoner van de Sparrestraat zich in zijn halfopen bebouwing van het leven wilde beroven en dat hij mogelijk van plan was mensen met zich mee te nemen als die zich naar zijn woning zouden begeven. “Gelet op de dreiging en het feit dat de man geregistreerde wapens bezit, werd een perimeter ingesteld. Er werd beslist hem niet te verontrusten, wel werden de speciale eenheden van de federale politie opgeroepen. Er was niemand anders in de woning aanwezig”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket afdeling Mechelen.

Pantserwagen

Het leidde tot een grote machtsontplooiing in de Sparrestraat. Niemand mocht er in of uit. Naast de gemaskerde en zwaarbewapende eenheden, mét pantserwagen, kwamen ook de brandweer en de mug ter plaatse. Eandis sloot zelfs de gastoevoer af. Onderhandelingen werden gestart in de hoop tot een geweldloze oplossing te komen. Volgens onze informatie was het uiteindelijk de broer die de wanhopige man telefonisch op andere gedachten kon brengen. Rond 21.30 uur gaf hij zich over: de man kwam met de handen in de lucht naar buiten terwijl de agenten van de speciale eenheden klaarlagen voor het geval hij een wapen droeg. Maar de man stribbelde niet tegen toen agenten hem boeiden.

Opgenomen

“De man werd meegenomen naar het bureau. De speciale eenheden moesten uiteindelijk niet ingrijpen. Na verhoor werd hij gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling. Zijn wapens werden in beslag genomen”, zegt Claessens. Niemand raakte gewond. De man zou volgens buren lid zijn van een schietclub. Relationele problemen met zijn vrouw zouden de aanleiding zijn geweest voor het drama. Tijdens de interventie werd niemand geëvacueerd. Wel werd bewoners aangeraden om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.