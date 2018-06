Man (47) schuldig aan ontucht met 15-jarige 26 juni 2018

02u48 0

Een 47-jarige man uit Heist-op-den-Berg is schuldig bevonden aan ontucht met een minderjarige en het bezit van kinderporno. Bij een huiszoeking werd een foto gevonden van de beklaagde samen met een naakte vrouw. Bij nazicht bleek het te gaan om een vijftienjarig meisje. De veertiger ontkende alles met klem. "Ik had zin in seks en heb via een website een escortbureau opgebeld. Er werd een meisje gestuurd en ik dacht dat ze in de twintig was", zei hij. De raadsman van de veertiger, Bart Vanmarcke, pleitte om de vrijspraak: "Waarom staat hier het escortbureau niet terecht? Toen hij om een meisje vroeg, wist hij niet dat zij een minderjarige zouden sturen."





Foto's

Verder werd ook nog benadrukt dat het die bewuste avond nooit tot seks is gekomen. De foto's werden niet betwist. Het parket had een celstraf van drie jaar gevorderd. De rechter legde hem een celstraf van twee jaar voorwaardelijk op. Volgens haar maakte het niet uit dat beklaagde niet wist dat ze nog minderjarig was of haar had 'besteld' via een escortbureau. Er werd volgens de motivering ook nooit om een identiteitskaart gevraagd die aantoonde dat het meisje had gelogen. Of er beroep komt tegen het vonnis, is nog niet gekend. (TVDZM)