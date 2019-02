Man (42) schuldig aan overval op bankbezoeker TVDZM

27 februari 2019

15u50 0 Heist-Op-Den-Berg Een 42-jarige man uit Heist-op-den-Berg is vanochtend veroordeeld tot een celstraf van een jaar effectief. De veertiger pleegde een overval op de bezoeker van een bankfiliaal in het centrum van Heist.

De feiten dateren van 29 juli 2018. Toen stond de 42-jarige plots achter het slachtoffer. “De man eiste van zijn slachtoffer dat die al zijn geld moest afgeven”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens op zitting. “Om druk bij te zetten liet hij een pistool in zijn achterzak zien.” Het slachtoffer was in eerste instantie niet onder de indruk. Nadat hij instemde om tien euro te overhandigen, sloeg de veertiger op de vlucht. Zonder een buit. Omdat de veertiger met zijn eigen wagen weg reed, kon hij snel geïdentificeerd worden. Dit op basis van de nummerplaat.

De veertiger werd opgepakt maar verklaarde dat het pistool een speelgoedpistool was van zijn zoon. De feiten op zich werden niet betwist. “Het was geen diefstal maar een smeekbede. Ik had geld nodig voor mij kinderen en om mijn zware drugsverslaving te bekostigen”, aldus de 42-jarige. De man vroeg aan de rechter een straf met probatie-uitstel. Een vraag waar rechter Suzy Vanhoonacker niet op in ging. Onder meer omwille van zijn strafrechtelijk verleden. Zo werd hij al acht keer veroordeeld door een correctioneel rechter waaronder vier voor diefstallen.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.