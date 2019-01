Man (24) doet zich voor als minderjarige op social media en scheldt meisje (14) uit TVDZM

21 januari 2019

16u50 0 Heist-Op-Den-Berg Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf gevorderd van tien maanden met gedeeltelijk uitstel tegen een 24-jarige man. Hij stond terecht voor online pestgedrag. De twintiger ontkent de feiten: “Mijn Facebook was gehackt.”

Het veertienjarige slachtoffer uit Heist-op-den-Berg stapte in mei 2017 naar de politie. Ongeveer een week lang kreeg ze verschillende verwijten naar het hoofd geslingerd via Facebook. “Gaande van snotaap tot hoer en slet”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot. Nadat het slachtoffer naar de politie was gestapt, konden zij de dader identificeren. Hij werd uitgenodigd voor verhoor, maar daagde niet op. Na zijn arrestatie en toen hij verhoord werd door de politie, ontkende hij zijn betrokkenheid. Volgens het parket waren de feiten echter voldoende bewezen. “Meneer maakte een vals profiel aan op sociale media, deed zichzelf voor als minderjarige en wou afspreken met het slachtoffer om zedenfeiten te plegen”, voegde de aanklager nog toe aan zijn vordering. “Bewijs daarvan is een bericht dat werd teruggevonden waaruit bleek dat hij haar ‘fuckbuddy’ wou worden.” Ook op zitting ontkende de 24-jarige de feiten en bleef hij volhouden dat hij niet achter de berichten zat. “Ik zou dat nooit doen. Ik ben zelf een tijdje lastig gevallen op Facebook”, vertelde hij aan de rechter. “Bovendien ben ik zelf een vader. “ De twintiger ging dus vol voor de vrijspraak. Of hij die ook zal krijgen, weten we op 18 februari.