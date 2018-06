Lokale producten in de kijker 02 juni 2018

De voorbije dagen kon je in het kader van de Week van de Korte Keten bij verschillende Heistse organisaties en producenten terecht voor activiteiten waarbij lokale producten in de schijnwerpers worden gezet. Vandaag, zaterdag en morgen, zondag 3 juni vind je in de Broekmansstraat 21 in Booischot een pop-upwinkel van Proef Heist, het collectief van Heistse streekproducten. (AVH)