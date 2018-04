Lokale muziekhelden spelen op drie locaties 24 april 2018

In Heist-op-den-Berg kan je deze vrijdag lokaal muziektalent bewonderen tijdens Lokale Helden, een project van Poppunt met de steun van Cera. Zo krijgen punkrock- en postmetalbands Taller Than The Trees, Young Hearts en Diss Guy vrij spel in de Hnita Jazz Club in de Lostraat, waar ooit jazzlegendes als Chet Baker, Charles Mingus en Keith Jarrett de revue passeerden. In café De Kosmonaut spelen ensembles van de academie van Heist-op-den-Berg een gevarieerd concert met afgestudeerde muzikanten als special guests. Café 't Wit Paard in Heist-Goor nodigde bands The Rabbids en Same Old Story uit voor een punkavond. Meer informatie vind je op www.lokalehelden.be (AVH)