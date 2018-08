Lili Stevens trekt provincielijst CD&V 18 augustus 2018

02u28 0

Gemeenteraadslid in Duffel en uittredend provincieraadslid Lili Stevens trekt bij de provincieraadsverkiezingen de lijst van CD&V provincie Antwerpen. Na Stevens staan schepen in Mechelen Stefaan Deleus op plaats 2 en OCMW-voorzitter van Heist-op-den-Berg Dirk Van Noten op plaats 3. Verder krijgen ook Mieke Van den Brande (schepen Bonheiden), Annelies Reynaert (gemeenteraadslid Sint-Amands) en nieuwkomer Evi Van Camp uit Koningshooikt een plaatsje. Zij is consulent bij de boerenbond en runt in Koningshooikt een familiebedrijf met zorgboerderij. Lijstduwer is uittredend provincieraadslid uit Bornem, Jürgen Godden. (AVH)