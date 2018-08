Lees waarom er nog geen Grote Markt is LYDIA MOONS GIET 30 JAAR RUIMTELIJK BELEID IN BOEKVORM ANTOON VERBEECK

31 augustus 2018

02u42 0 Heist-Op-Den-Berg De Heistse Lydia Moons brengt in het najaar het boek 'Onze gemeente moderniseert!' uit, dat handelt over het ruimtelijk beleid van de gemeente van na WO II tot in de jaren '70. Lydia werkt al twee jaar aan de publicatie, die antwoorden geeft op vragen als 'Waarom heeft Heist-op-den-Berg geen Grote Markt?' en 'Hoe werd de komst van het Torengebouw aan de voet van de berg in gang gezet?'.

Lydia schreef rond het thema ruimtelijk beleid in 2017 een masterthesis die ze nu in boekvorm aan het gieten is. Onderwerpen zijn de naoorlogse groei, modernisering en de gedaanteverandering die de gemeente in die periode onderging. Lydia dook onder andere het gemeentearchief in om aan informatie te geraken.





"Om heel het ruimtelijk beleid in Heist-op-den-Berg in de loop der jaren te verklaren, wordt in mijn boek ook het nationale en het politieke kader geschetst waarbinnen het lokaal bestuur zich kon bewegen. De impact van de zuilen en de partijpolitisering van het ambtenarenapparaat en het hele maatschappelijke leven, was overduidelijk in dat beleid. Daardoor overstijgt het boek de lokale geschiedenis", legt Lydia uit.





Aan leuke anekdotes en verhalen geen gebrek in 'Onze gemeente moderniseert!'. Een van de zaken die Lydia aanhaalt is de komst van een Grote Markt in Heist-op-den-Berg. In 1945 droomde men er al van.





Boerendorp

"Heist was toen nog een boerendorp. Een Grote Markt zou het dorp meer grandeur geven en men had zelfs een stuk grond van één hectare tussen Bergstraat en Eugeen Woutersstraat uitgekozen. Uiteindelijk sprong het project af omwille van geldgebrek, maar het creëren van een Grote Markt, zij het dan op het huidige Cultuurplein, staat na meer dan 70 jaar nog steeds hoog op het verlanglijstje van het huidige gemeentebestuur."





Maar niet alles hoefde zo lang te duren. De metamorfose van het centrum vond in ijltempo plaats in '51-'52, met de afbraak van huis Brems en de oprichting van het Torengebouw. "Tot vandaag hét beeldbepalende gebouw van de gemeente. Het huis Brems was gelegen aan een veel te eng geworden kruispunt van wegen onder aan de berg, waar nu de kleine parking tussen de verschillende cafés ligt. De provinciebaan naar Westerlo moest heraangelegd worden en het huis Brems ofwel het pand dat we nu kennen als Belfiusbank moest worden afgebroken. Uiteindelijk koos men voor de eerste optie, maar dat is een ander verhaal."





Het boek verschijnt in het najaar als paperback en telt 254 pagina's, is geïllustreerd met kaart- en fotomateriaal en wordt uitgegeven in eigen beheer.





Tot 1 oktober kost het boek 20 euro, vanaf 1 oktober is de verkoopprijs 25 euro. Voorintekenen kan door een e-mail te sturen naar lydia.moons@hotmail.com met vermelding van naam, volledig adres en een telefoonnummer. Ook voor meer informatie kan je Lydia mailen.