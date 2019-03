Leerlingen Triangel en Ter Laken betogen in Booischot voor klimaat Antoon Verbeeck

15 maart 2019

14u52 0 Heist-Op-Den-Berg Freinetschool Triangel en het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar van de Vrije Basisschool Ter Laken hebben vandaag een klimaatbetoging gehouden in het dorp van Booischot. De twee scholen brachten samen zo’n 230 leerlingen op de been, en ook enkele leerkrachten en ouders waren van de partij.

“Onze leerlingen hebben de laatste dagen folders verdeeld, onder andere in de vrije basisschool. Daar hebben de leerlingen de actie besproken in hun leerlingenraad en hebben ze besloten eveneens aan de betoging deel te nemen”, zegt Patrick Leunens, coördinator van Triangel. Alle kinderen van Triangel waren aanwezig op de betoging. Bij de basisschool bleven een aantal leerlingen op vraag van hun ouders op school, waar ze werden opgevangen door het leerkrachtenteam. Leerlingen Sep en Adam van Triangel wilden de betoging niet missen en knutselden een spandoek in elkaar. “Het klimaat is belangrijk. Anders kunnen wij binnenkort niet meer leven”, klonk het.