Leerlingen Heist-Goor vieren carnaval met frietjes Antoon Verbeeck

01 maart 2019

In de Vrije Basisschool ‘t Goor in Heist-Goor (Heist-op-de-Berg) werd vanmiddag carnaval gevierd met verse frietjes. De leerlingen schoven in hun carnavalstenue aan tafel in de refter. Het leerkrachtenteam en de medewerkers van de school, uitgedost als Wally van de befaamde ‘Waar is Wally?’-boeken, stonden in voor het bakken van de frietjes. Deze namiddag volgt er nog een carnavalsstoet door het dorp.