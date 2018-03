Leerlingen De Zonne spelen musical 01 maart 2018

De leerlingen van Gemeentelijke Basisschool De Zonne uit Zonderschot kruipen deze zaterdag het podium van CC Zwaneberg op. Net als vier jaar geleden creëerde de school een eigen verhaal met muziek. Alle 255 kinderen, van 2,5 tot 12 jaar, doen mee aan de musical. "Het verhaal speelt zich af in de prehistorie, waar een vloek wordt uitgesproken die op 3 maart 2018 gevolgen zal hebben voor de ganse mensheid. Vier zonnekinderen zijn uitverkoren om deze vloek ongedaan te maken", legt directeur Gerry Verbeeck het verhaal uit. "Slagen zij er in of niet? Dat kan je allemaal te weten komen in de Schouwburg met daarbij veel zang, dans en drama met grote decorstukken gebracht door alle kinderen van onze school." Er zijn voorstellingen om 13.30 uur, 16.15 uur en 19 uur. Voor een ticket betaal je tien euro. (AVH)