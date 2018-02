Leerlingen De Groeituin tonen circustalent 08 februari 2018

Aan circustalentjes geen gebrek deze week in Grootlo. Naast het parochiecentrum heeft Circus Picolini in samenwerking met de school De Groeituin uit Schriek en Grootlo namelijk een tent neergepoot. De kinderen oefenen er de komende dagen een circusact, die ze op vrijdag en zaterdag aan het publiek zullen tonen. "Onze leerlingen hebben de afgelopen twee maanden gewerkt aan hun act. Dat gaat van evenwichtsoefeningen tot jongleren met bordjes en 'flying sticks'. Vandaag kwamen de kinderen van Grootlo nog eens oefenen in de tent en kregen ze een woordje uitleg over het circusleven", legt turnleerkracht Mattias uit. Vandaag oefenen de leerlingen uit Schriek nog een keer hun acts. Op vrijdag staat de eerste show van de leerlingen uit Grootlo op het programma. Deze is volledig uitverkocht. De kinderen van De Groeituin in Schriek zullen op zaterdag om 11 en 15 uur optreden. Kaarten zijn te verkrijgen via de school. (AVH)