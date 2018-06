Leerlingen bouwen kappersstoel voor woonzorghuis 06 juni 2018

Leerlingen van het Sint-Lambertusinstituut hebben een kappersrolstoel ontworpen voor woonzorghuis Ten Kerselaere aan de Boonmarkt. Dankzij de nieuwe stoel wordt de kledij van de bewoners niet nat tijdens het wassen van de haren. "De kantelbare kappersrolstoel is ontworpen met een hydraulisch pompsysteem aan de achterzijde van de rolstoel. Het rugstuk van de rolstoel kan ook gekanteld worden, dit zorgt ervoor dat het hoofd van de bewoner comfortabeler gepositioneerd kan worden in de wasbak", zegt directeur van Ten Kerselaere Veerle Nys. "Dit ontwerp is niet alleen voor ons heel handig, het kan ook heel nuttig zijn voor personen met een lichamelijke beperking. Wij zijn de leerlingen heel dankbaar." (AVH)