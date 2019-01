Laatste kloosterzussen verlaten gemeente: “Zullen de mensen hier nooit vergeten” Antoon Verbeeck

22 januari 2019

20u13 0 Heist-Op-Den-Berg Zusters Celine Hendrickx (90) en Oliva Wauters (86) ruilen volgende maand Heist-Goor (Heist-op-den-Berg) in voor het klooster van Westmalle. Daarmee vertrekken de laatste inwonende kloosterzusters uit de gemeente. “Wij zullen Heist-Goor en de mensen hier nooit vergeten”, aldus de zusters.

Oliva woont al achttien jaar in het klooster langs de Pastoor Melaertsstraat en kreeg acht jaar geleden zuster Celine als huisgenote. “De congregatie De Zusters van Christelijke Scholen uit Vorselaar wil ons een rustige oude dag geven. Uiteraard zijn we daar tevreden mee, maar toch vinden we het jammer dat we hier moeten vertrekken. Wij zijn elkaar gewoon en hebben onze eigen gewoontes. Positief is dat we nu toch al weten wat onze nieuwe thuis wordt. In Westmalle zouden we ook dicht bij een rusthuis wonen. Wanneer het met onze gezondheid wat minder gaat, kunnen we daar terecht”, leggen de zusters uit.

“Het is allemaal heel snel gegaan. We wisten dat de verhuis in 2019 stond gepland. We zouden dit jaar toch nog enkele maanden hier mogen wonen, maar op de voorlaatste dag van het vorig jaar kwam de melding dat we al eind januari naar Westmalle zouden verhuizen. Dat was toch eventjes schrikken”, zegt Oliva. “In februari word ik er 87. Ik verwachtte dat in Heist-Goor te zullen vieren, maar het wordt dus Westmalle. Op zich geen drama. Het zal daar even hard gevierd worden als hier in Heist-Goor.”

Oliva heeft in het verleden les gegeven, Celine werkte in de keuken. De twee zusters hielpen ook mee tijdens de vieringen in de kerk en droegen hun steentje bij in het gemeenschapsleven van Heist-Goor. “We zijn lid van OKRA en in het verleden waren we actief bij de KVLV en toneelkring De Goorse Molenwiek. Bij die laatste vereniging hielpen we bij de voorstellingen met het smeren van boterhammen voor het publiek. Op 3 maart gaat de kring met een nieuwe voorstelling in première. Dat hadden we nog graag van dichtbij meegemaakt, maar het mag niet zijn. Gelukkig kunnen we terugkijken op een hele fijne periode bij de toneelkring.”

Met Oliva en Celine verdwijnen nu de laatste zusters uit Heist-op-den-Berg. “Wij zijn de overschot”, lacht Oliva. “Vroeger woonden we hier met zeven zusters. Twee jaar geleden waren we nog met vijf, en nu zijn we nog met twee. In het verleden kwamen we één keer per jaar met alle zusters die in Heist en Berlaar woonden samen, maar daar schiet niets meer van over. Tijden veranderen.” Hoewel hen in Westmalle een mooie oude dag te wachten staat, zullen de zusters naar eigen zeggen Heist-Goor voor altijd in hun hart dragen. “Wij gaan de mensen heel hard missen, en blijkbaar zij ons ook. Nu het nieuws van ons vertrek bekend is, krijgen we veel telefoontjes en komen de mensen ons bezoeken. Een mooi gebaar. Wij zullen Heist-Goor en de mensen hier nooit vergeten.”