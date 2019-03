Laatste kans voor twintiger die

ondanks arrestatie blijft dealen TVDZM

27 maart 2019

18u10 0 Heist-Op-Den-Berg De rechtbank in Mechelen heeft een 27-jarige uit Heist-op-den-Berg schuldig bevonden aan een drugshandel. De twintiger kreeg ondanks het feit dat hij zich de vorige keren weinig aan voorwaarden hield alsnog een laatste kans.

De twintiger werd vanochtend veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met uitstel en een geldboete van 8.000 euro waarvan de 6.000 euro met uitstel. Hij zal zich wel residentieel moeten laten opnemen en zal zich moeten laten behandelen voor zijn drugsprobleem. De Heistenaar liep tegen de lamp in november 2018. Hij werd toen gecontroleerd met zijn auto en daarin trof de politie zo’n 1,250 kilogram speed, ghb en xtc aan.

Opmerkelijk is dat de 27-jarige na zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter een tweede kans kreeg en met een enkelband naar huis mocht. “Alleen belden de ouders van de beklaagde naar de politie omdat hij opnieuw drugs gebruikte en ook herbegonnen was met dealen”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens op de zitting vorige maand. “Hierop vloog hij opnieuw in de gevangenis.”

De feiten werden niet betwist. De verdediging kwam een laatste kans vragen aan de rechtbank. Er werd door zijn raadsman Dirk Jacobs gevraagd om een strikte opvolging door de rechtbank in de DOK-kamer (drugopvolgingskamer, red.), maar daar ging de rechtbank niet op in. Wel kreeg hij met de celstraf met probatie-uitstel nog een kans.