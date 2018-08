Laatste kans voor jonge drugsdealer 10 augustus 2018

"Dit is jouw allerlaatste kans. Anders ga je binnenkort voor een hele lange tijd de gevangenis in vliegen", zei rechter Suzy Vanhoonacker gisteren tegen de twintigjarige David G. uit Heist-op-den-Berg. De jongeman stond vorige week terecht voor het verkopen van cannabis. En dat bleek niet de eerste keer te zijn. In het verleden liep hij al verschillende veroordelingen op voor drugshandel.





Enkelband

In april liep hij opnieuw tegen de lamp. De politie had toen informatie gekregen over het drugshandeltje van de jongeman. Bij een observatie grepen de agenten meteen in nadat enkele afnemers verklaarden dat ze de cannabis hadden gekocht bij G. Bij de huiszoeking werd drugs aangetroffen en toen bleek overigens dat de jongeman een gevangenisstraf aan het uitzitten was met een enkelband. Die probeerde hij verder ook nog te manipuleren. Het parket vroeg een effectieve straf maar de rechter ging daar niet op in. De jongeman kreeg een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel. Indien hij zijn voorwaarden niet zal naleven, riskeert hij alsnog een celstraf.





