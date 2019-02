Kunstwerken academie worden tentoongesteld bij handelaars Bergstraat Antoon Verbeeck

27 februari 2019

14u37 0

In de Heistse winkelstraat Bergstraat en zijstraat Noordstraat kan je nog tot eind maart enkele kunstwerken van de Academie voor Beeldende en Toegepaste Kunsten bewonderen. Op zestien locaties schitteren de werken in of op de vitrines van lokale handelaars. De expo kreeg de naam Compact mee en geeft weer wat voor moois de academie allemaal te bieden heeft: schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken en keramiek. Op drie vitrines werden er ook tekeningen aangebracht. “Met al onze afdelingen komen wij uit onze ateliers naar buiten en maken contact met de voorbijganger, oog in oog laten wij werk aan de kijker. Werken van diverse handen, uit verschillende hoofden en van uiteenlopende leeftijden lokken ons nader tot zich. Wie denkt aan de Bergstraat kan naast winkelen en gezellig kuieren nu ook ontdekken dat er steeds een hart voor kunst klopt”, deelt de academie mee. Aan de expo hangt ook een wedstrijd vast, meer info bij de deelnemende handelaars. Deelnemen aan de wedstrijd kan tot 15 maart. De werken zelf worden tot 31 maart tentoongesteld.