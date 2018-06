Kritiek op onderzoek in Rashoevewijk 25 juni 2018

De gemeente is een onderzoek naar de leefbaarheid in de Rashoevewijk gestart. Al meer dan 18 jaar kampt de wijk met wateroverlast en dat probleem zou volgens de buurt alleen maar verergeren met de komst van de geplande 50 bijkomende sociale woningen. In tegenstelling tot wat de inwoners hadden verwacht, wordt in het onderzoek met geen woord gerept over de waterproblematiek. "Wij hebben niets tegen een onderzoek voor het opwaarderen van de buurt, maar de wateroverlast komt hierin niet aan de orde en vormt net het grootste probleem voor de leefbaarheid. Men wil onderzoeken of wij tevreden zijn over het aanwezige speelpleintje en de mobiliteit. Dit onderzoek slaat de bal volledig mis en is zelfs naast de kwestie", zegt inwoner Kathrine Plancke. Jan Baestaens (E.T.A.) en Patrick Cottenie (N-VA) plaatsten in het verleden al meerdere malen de aanpak van de problemen in de wijk op de agenda van de gemeenteraad. "Het gemeentebestuur negeert al jaren de bestaande aanslepende waterproblematiek in de wijk. Het is toch evident dat het vertrouwen bij de inwoners helemaal zoek is als het extra bijbouwen van woningen aangehaald wordt als de ultieme oplossing", aldus Cottenie en Baestaens. Volgens schepen Carl Verelst (CD&V) zal de gemeente samen met Pidpa en de provincie een oplossing zoeken voor de waterproblematiek. "Er hangen bovendien heel wat voorwaarden vast aan de bouw van de bijkomende sociale woningen, om wateroverlast te voorkomen", klinkt het. (AVH)