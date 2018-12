Koren laten publiek slotnummer Valentijnsconcert kiezen Antoon Verbeeck

11 december 2018

13u10 0

Het Pop-up koor en het Zonnekoor brengen op 14 februari 2019 een Valentijnsconcert in de kerk van Zonderschot (Heist-op-den-Berg). Tot 31 december middernacht kan je stemmen op het slotnummer van het concert. De koren stelden een lijst op van honderd Vlaamse liefdesliedjes en kozen daar tien nummers uit, nummers van onder andere K3, Clouseau, Bobbejaan Schoepen en Dana Winner. Via www.zonnekoor.be kan je stemmen op jouw favoriete slotnummer voor het concert of je steekt een briefje met jouw naam en keuze in de speciale brievenbus die aan de kerk van Zonderschot hangt. Na het concert is er in de parochiezaal nog een drink en een dessertbuffet. Toegangskaarten kosten 8 euro, inclusief consumptie of dessert. Meer info vind je op de website van het Zonnekoor.