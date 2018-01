Kookclub trakteert kansarmen op kerstmenu 02u30 0 Foto Aerts Marc

Voor het vijfde jaar op rij al trakteerde de kookclub van Itegem een groep kansarmen op een uitgebreid kerstmenu in de Kasteelhoeve in Booischot. "We werken hiervoor samen met het OCMW van Heist en armoedevereniging Den Draai. Volgens hen telt Heist zeker 4.000 kansarmen", zegt Guido Vertommen. "Het budget is steeds beperkt, daarom stellen we altijd een heel creatief menu samen. Alle 145 aanwezigen kregen een aperitief, hapjes, soep, hoofdgerecht en dessert. Iedereen ging bovendien met een kerstgeschenk naar huis. Omdat we dit werk niet alleen aankunnen met onze kookclub, krijgen we hulp van familie en vrienden. De KWB van Itegem komt elk jaar helpen met de afwas."





