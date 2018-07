Koers op pedalen 31 juli 2018

02u46 0

Volleybalclub VOC Schriek palmt van vrijdag tot en met zondag het Kerkplein van Schriek in met zijn Bar Baptist. Nieuw dit jaar is de Baptist Pedal, een wielerwedstrijd op rollen die op zaterdag zal plaatsvinden. Daarnaast treden er dit jaar op vrijdag vier artiesten op in plaats van twee, waaronder Checkpoint Charlie die onder andere al op de Gentse Feesten stonden dit jaar. De optredens op vrijdag starten om 19.30 uur. Op zaterdag wordt om 19 uur het startschot gegeven aan Baptist Pedal, van 11 tot 18 uur is er kinderanimatie. Zondag, van 9.30 uur tot 17 uur, is er een volleybaltornooi. Zowel op zaterdag als zondag kan je van 12 tot 21 uur mosselen eten. (AVH)