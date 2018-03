Kleutertjes en meester bouwen knotwilgenhut 21 maart 2018

De kleutertjes van De Groeituin hebben samen met hun meester Jeroen Laenen een gezellig natuurplekje gecreëerd. Voortaan kunnen ze zich bij goed weer nestelen in een knotwilgenhut aan de school. "In provinciaal groendomein De Averegten in Hallaar staan er verschillende knotwilgenhutten. Tijdens uitstapjes naar het domein merkten we dat deze in de smaak vielen bij onze kleuters. Daarom hebben we er vandaag zelf één gebouwd. De hut is ideaal voor vertellingen of om spelletjes te spelen", vertelt Jeroen. De kleutertjes van de school in Schriek krijgen binnenkort een knotwilgenhut. (AVH)