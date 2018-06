Kleine brand in garage 18 juni 2018

In een vrijstaande garage in de Hollandstraat is er gisterenochtend een kleine brand ontstaan. De stekkerdoos achter een ijskast raakte overbelast en kwam in brand te staan. De ijskast ging in vlammen op, net als enkele plastic voorwerpen. In de garage hing veel rook. Brandweerzone Rivierenland post Putte kwam ter plaatse en had de brand snel onder controle. (AVH)