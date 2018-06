Kinderen testen nieuw speelparcours uit 26 juni 2018

De basisschool in Hallaar opende gisteren een nieuw speelparcours op de speelplaats. Het hindernissenparcours vervangt het oude speelkasteel, dat na twintig jaar dienst zijn beste tijd achter de rug had en werd afgebroken. De kinderen mochten op de eerste dag al meteen het parcours uittesten. "Het speelparcours is alvast goedgekeurd. Onze leerlingen vinden het geweldig. Al is natuurlijk nog allemaal nieuw", zegt directeur Michel Meuris. Naast de kinderen waagden ook de leerkrachten en de ouderraad zich op het parcours voor een wedstrijdje. Juf Britt toonde zich het behendigst. (AVH)