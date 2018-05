KFC Molenzonen mag tot 2026 in Spekstraat blijven 24 mei 2018

02u37 0 Heist-Op-Den-Berg Het OCMW van Lier zal het huurcontract van voetbalclub KFC Molenzonen Hallaar met vijf jaar verlengen. Zowel de club als de gemeente Heist-op-den-Berg hoopten op een langere termijn, maar reageren positief. Het OCMW is nog wel steeds van plan om in de toekomst de gronden in de Spekstraat te verkopen.

De OCMW-raad in Lier besloot op dinsdagavond unaniem om het huurcontract, dat afloopt in 2021, met vijf jaar te verlengen. "In Heist-op-den-Berg was men vragende partij om het contract met vijftien jaar te verlengen, maar dat vonden we te lang. Vijftien jaar is in de politiek een eeuwigheid. We hebben uiteraard begrip voor de situatie van de club. Door het contract met vijf jaar te verlengen, willen we druk op de ketel zetten", zegt OCMW-voorzitter in Lier Marleen Vanderpoorten (Open Vld). "Het is aan de gemeente Heist-op-den-Berg om een oplossing voor de club te vinden. Het is nog steeds onze bedoeling om na afloop van het huurcontract de gronden te verkopen."





"We zijn bijzonder tevreden en het OCMW dankbaar dat we tot 2026 op dezelfde locatie kunnen werken. Dit geeft ons de motivatie om met de gemeente de volgende stappen te zetten naar een structurele oplossing voor de toekomst", reageert secretaris Ronny Dockx. De Molenzonen hopen echter dat deze oplossing niet ten koste gaat van de landbouwer waarvan de club ook gronden huurt. "Het OCMW heeft ons extra tijd gegund om voor de club een oplossing te vinden en om een goed alternatief uit te zoeken voor de landbouwer. Dat moet tegen 2026 wel lukken", aldus schepen Nand Blauwens. (AVH)