Keramisten schitteren op expo 13 februari 2018

In CC Zwaneberg loopt nog tot 25 februari de tentoonstelling 'Porseleinspiegelingen'. Naast creaties van professionele kunstenaars stellen ook keramisten van de kunstacademie Lier en Heist-op-den-Berg er tentoon. Hun werken reizen niet alleen naar culturele centra in België maar zullen zelfs tot in Tsjechië en Oostenrijk te zien zijn. Studenten van de academies moesten voor hun creatie zich spiegelen aan kunstwerken van de 20 professionele porseleinkunstenaars. In totaal dienden 52 keramisten 96 kunstwerken in. Daarvan selecteerde de jury 18 werken voor de expo. (WAE)