Kasteeldomein heeft prijskaartje van 3,7 miljoen euro 28 juni 2018

02u45 0 Heist-Op-Den-Berg De gemeenteraad keurde op dinsdagavond de aankoopakte van het kasteeldomein Hof Ter Laken in Booischot goed. De gemeente en vzw Kempens Landschap tellen samen 3,7 miljoen euro neer voor het domein langs de Grote Nete.

De verwerving van Hof Ter Laken staat al verscheidene jaren op de agenda van Kempens Landschap en de gemeente Heist-op-den-Berg. De twee partners zien een meerwaarde in de openstelling en opwaardering van het park en de gebouwen, waaronder het kasteel. Eind vorig jaar werd er een akkoord bereikt met de familie de Gruben over de betaling van het hele kasteeldomein, met de gebouwen. Dinsdagavond werd de aankoopakte, waarin een bedrag van 3,7 miljoen euro staat vermeld, door de gemeenteraad goedgekeurd. "De gemeente betaalt dertig procent van het aankoopbedrag, 1,11 miljoen euro. Kempens Landschap betaalt de overige 70%", aldus burgervader Luc Vleugels (CD&V).





De baron mag de komende jaren in het kasteel blijven wonen, daarna krijgt het gebouw een nieuwe invulling. Wanneer het park precies wordt opengesteld voor publiek, is nog onduidelijk. (AVH)