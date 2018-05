Karen Michiels nieuwe kandidate N-VA 05 mei 2018

02u25 0

Karen Michiels uit Booischot is de nieuwe kandidate bij N-VA in Heist-op-den-Berg. Michiels is geboren en getogen in Booischot en leidt TRM nv, de onderhoudsgarage en een zusterbedrijf van Transport Michiels.





Rond tafel zitten

"Mobiliteitsproblemen zijn mij niet vreemd, om tot duurzame en gedragen oplossingen te komen moeten we dringend met alle betrokken partijen rond de tafel gaan zitten. Naast mobiliteit wil ik ook gaan voor meer werk in eigen streek, door nauwere samenwerking tussen industrie en onderwijs."





(EDT)