Kandidaten voor Cultuurprijzen gezocht Antoon Verbeeck

18 januari 2019

10u50 0

De Cultuurraard van Heist-op-den-Berg reikt ook dit jaar Cultuurprijzen uit. Wie krijgt de Cultuurprijs Grote Verdienste? Wie zette de meest Opmerkelijke Prestatie neer? En wie wordt uitgeroepen tot Beloftevolle Debutant? Wie een geschikte kandidaat heeft, krijgt nog tot 15 februari de tijd om deze door te geven. De kandidaturen moeten vergezeld zijn van een nota, bij voorkeur een pdf, waarin de loopbaan en/of de verdiensten van de individuele kandidaat of de prestaties en verdiensten van de vereniging worden uitgelicht. De nota mag maximaal twee A4-pagina’s lang zijn. De cultuurprijzen zullen uitgereikt worden op vrijdag 3 mei 2019 vanaf 19.30 uur in Cultuurcentrum Zwaneberg in Heist-op-den-Berg. Kandidaturen bezorg je aan team Cultuur, Cultuurplein 2, of aan de voorzitter van de cultuurraad, Luc Verbeeck via luc@tropical.be.