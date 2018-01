Kameraad voor 100.000 euro bedot LEUGENS OVER ONBESTAAND ZIEK KIND KUNNEN 4 JAAR CEL KOSTEN TIM VAN DER ZEYPEN

02u48 0 Heist-Op-Den-Berg Oplichter Sven D.V. (33) uit Heist-op-den-Berg stond gisteren weer voor de rechter. De dertiger vertelde een bevriende zestiger over zijn zoontje. Dat mocht hij van zijn ex niet zien. Later werd het kind ziek en nog later vertelde D.V. dat het jongetje was overleden. Alleen: D.V. hééft geen zoontje. In totaal heeft de beklaagde het slachtoffer ongeveer 100.000 euro afhandig gemaakt.

In 2017 begon de beklaagde een verhaal te verzinnen over een denkbeeldig zoontje. Het slachtoffer was een 66-jarige man uit Vorselaar. De zestiger en de Heistenaar hadden elkaar leren kennen op het voetbal. "Eerst vertelde hij dat hij te weinig geld had om de alimentatie te betalen. Daardoor mocht hij zijn denkbeeldig zoontje niet meer zien van zijn ex", begon de openbaar aanklager. "De man leende hem geld. Later werden de verhalen ernstiger. Zo werd het 'zoontje' ziek en had de beklaagde geen geld voor de verzorging."





Begrafenis betalen

Datzelfde zoontje zou later op de koop toe sterven. "Omdat Sven D.V. geen geld genoeg had om de begrafenis te betalen, heeft hij een derde keer geld gevraagd bij het slachtoffer", ging de aanklager voort.





In totaal zou de betichte zo net geen 100.000 euro hebben verzameld. Toen het slachtoffer het geld terugvroeg, maakte beklaagde een document op waaruit bleek dat een deel van het geld werd teruggestort. "Die documenten bleek bovendien vals te zijn", besloot het parket.





Al zeven keer veroordeeld

Een gelijkaardig dossier over de huur en aankoop van enkele Audi's werd eveneens aan dit dossier gevoegd. Het parket eiste gisteren een celstraf van vier jaar en een geldboete van 1.000 euro. Onder meer omdat de dertiger niet aan zijn proefstuk toe is. Hij is al zeven keer voor gelijkaardige feiten veroordeeld. De laatste keer kreeg hij twee jaar voor het oplichten van concertbezoekers. De beklaagde zit hij nog tot 2019 in de gevangenis. Het psychiatrisch verslag liet uitschijnen dat de beklaagde zich niet kan inhouden om mensen op te lichten en een duidelijk probleem heeft.





De verdediging gaf het vervalsen van de documenten toe, maar betwistte het misbruik van vertrouwen. "Volgens mij is het fabriceren van leugens niet strafbaar", pleitte meester Yves Vekemans. "Bovendien is telkens een schuldbekentenis opgemaakt en zou mijn cliënt het geld teruggeven in 2018. Om dan in 2017 al te gaan spreken over oplichting is een brug te ver."





Over de vervalsing van de documenten voor zowel de 66-jarige Kempenaar als voor de autogarage was de verdediging kort. "Hij had dat geld niet en kon hen niet terugbetalen, dus heeft hij inderdaad doen uitschijnen dat hij het geld zou hebben overgemaakt", luidde het nog in de pleidooien. Er werd een opschorting van straf voorgesteld met als voorwaarde een residentiële opname en een behandeling bij een psychiater. Want dat de dertiger met problemen kampt, ging hij ook zelf niet uit de weg.





Tot slot kwam de zestiger naast de terugbetaling van het geleende geld ook nog een bijkomende morele schadvergoeding van 10.000 euro vragen aan de rechter. "Mijn cliënt is een goedgelovig man en de beklaagde heeft hiervan geprofiteerd. Hij verzon leugens enkel om gemakkelijk aan geld te geraken", zei de raadsman van het slachtoffer.





Vonnis op 7 februari.