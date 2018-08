Jubileumeditie Vorsfeesten met kubb, optredens en obstakelloop 01 augustus 2018

In de Trommelstraat kan je dit weekend komen feesten tijdens de tiende editie van het festival Vorsfeesten, een organisatie van de vzw Verdronken Vors. Zowel muziekliefhebbers als kubbers en fijnproevers zullen zich tijdens de jubileumeditie helemaal in hun sas voelen. Er is kinderanimatie voorzien, met onder andere een springkasteel en grime. Drank en eten zijn democratisch geprijsd en aan de speciale biertoog kan je een selectie bieren ontdekken. Vrijdagavond is er een bingoavond, zaterdag is er het Kubb-tornooi en komen er enkele rockbands langs. Zondag is de familiedag. Er worden pannenkoeken geserveerd, er zijn opnieuw enkele optredens en jonge sportievelingen kunnen deelnemen aan de de Kids-Kikker-Run, een obstakelloop op maat van kinderen.





(AVH)