Jos en Gusta (89) overlijden quasi gelijktijdig in kamer waar hun zeven kinderen werden geboren Antoon Verbeeck

19 december 2018

15u24 6 Heist-Op-Den-Berg De Heistse parochie Zonderschot neemt dit weekend afscheid van het koppel Jos Claes en Gusta Schoovaerts (beiden 89 jaar), dat jarenlang een drijvende kracht was tijdens evenementen en in verschillende verenigingen. Opvallend: Jos en Gusta overleden quasi gelijktijdig in de geboortekamer van zeven van hun acht kinderen. “Voor twee mensen die elkaar altijd heel graag gezien hebben is dit een droomscenario”, zegt hun zoon Geert.

Jos en Gusta zijn in Zonderschot en omgeving bekend voor hun inzet als vrijwilliger tijdens tal van evenementen en als lid van heel wat verenigingen. Vorige week donderdag overleden ze binnen enkele seconden. “Sinds 2002 waren mijn ouders woonachtig in een service-flat van Heilige Familie. In 2017 ruilde ze de flat in voor een kamer, na een valpartij van onze va. Hun gezondheid ging de laatste maanden stelselmatig achteruit, tot twee weken geleden het wat sneller ging. Donderdag 13 december, op hun 89ste, was hun kaarsje echt wel uit”, vertelt zoon Geert. “Ze zijn in aanwezigheid van enkele van hun kinderen wonderwel op natuurlijke wijze samen overleden, en dit binnen enkele seconden. Mijn broer Wim en zus Veerle waren er bij, alsook hun huisarts. Ikzelf kwam twee minuutjes later binnen.”

Verloskamer

“Wat het nog opvallender maakt is de locatie. Het rusthuis waar ze zijn overleden, deed vroeger dienst als moederhuis en de kamer waar mijn ouders verbleven was in het verleden een verloskamer. Mijn ouders zijn overleden in de kamer waar zeven van hun acht kinderen zijn geboren. Niemand, ook wij kunnen dit moeilijk geloven. Voor twee mensen die elkaar altijd heel graag gezien hebben is dit een droomscenario.”

De lijst van verenigingen waarvan Jos en Gusta deel uitmaakten is aanzienlijk. Jos was onder andere chiroleider in Heist-Goor, wijkmeester van de KWB Zonderschot, bestuurslid van KBG, nu bekend als OKRA, en medeoprichter van ziekenzorg Zonderschot. Gusta stond dan weer aan de wieg van jong KAV Zonderschot, gaf catechese aan de Zonderschotse vormelingen, zette zich in voor 11.11.11. en hielp vele jaren mee tijdens de Vlaamse Kermis. Samen waren ze ook actief in het plaatselijke zangkoor, kookouders van Chiro Zonderschot, lectors in de kerk van Zonderschot, bezochten ze zieke medeburgers en waren ze vrijwilliger in Heilige Familie. De afscheidsviering van Jos en Gusta vindt deze zaterdag om 10 uur plaats in de parochiekerk van Zonderschot.