Jorinde Verwimp en Laurence Roos vlot naar Kür in Mechelen 02u24 0 Foto Kos Jorinde Verwimp wil zich in team plaatsen voor de Spelen in Tokio. Heist-Op-Den-Berg Dressuuramazones Jorinde Verwimp uit Wiekevorst en Laurence Roos uit Lichtaart hebben zich op de 37ste Kerstjumping van Mechelen met een respectievelijke tweede en vijfde plaats in de GP probleemloos geplaatst voor de Kür op muziek, die vandaag betwist wordt.

Paardensport

Tiamo, de 17-jarige ruin van Jorinde Verwimp, kwam, na een paar maanden rust, kwam met zoveel zin de piste in dat hij voortdurend afgeremd moest worden. Tijdens de passage in zwevende tred demonstreerde hij zijn overschot aan energie door zijn achterwerk de hoogte in de gooien. Uiteraard kostte dat punten maar het eindtotaal van 70.900 procent was wel voldoende voor de tweede plaats achter de Nederlandse winnaar Patrick Van der Meer, die met Zippo op een percentage van 72.720 uitkwam. "Tiamo stond veel te hevig maar dat geeft mij wel een positief gevoel", reageerde Jorinde Verwimp. "Het bewijst dat hij superfit is en dat is geen evidentie. Ik ben heel blij dat hij nog steeds wil. Zijn overdosis energie had wel tot gevolg dat ik hem een paar keer niet meer onder controle had en dat kostte uiteraard punten. Na Mechelen breng ik hem deze winter enkel nog in Lier in actie want we gaan een heel belangrijk buitenseizoen tegemoet met de Wereldruiterspelen in Amerika, waar we ons als ploeg kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Dat moet Tiamo in topvorm zijn."





Laurence Roos, die een dag eerder door de Vlaamse Liga Paardensport uitgeroepen werd tot Talent van het Jaar, heeft met de 12-jarige hengst Fil Rouge een bijzonder elegant paard maar ook zij wisselden in de Grand Prix, topoefeningen af met foutjes. Op die manier moesten ze vrede nemen met de vijfde plaats en een score van 69.740 procent. Ook Laurence Roos wil zich kwalificeren voor het WK en gaat daarom volgend jaar in Duitsland trainen.





"Ik heb tot hier toe kunnen genieten van een heel goede opleiding bij Jeroen Devroe en bondscoach Sjef Janssens, maar ik wil in Duitsland eens gaan uitzoeken hoe zij de dressuur aanpakken". (LWK)